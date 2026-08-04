Argentina: Modernización y ampliación del Estadio Monumental de Buenos Aires - Schlaich Bergermann Partner + Fernandes / Arquitetos Associados

Imagen: Schlaich Bergermann Partner

Argentina > El Estadio Monumental en la ciudad de Buenos Aires, sede del club River Plate, albergará el segundo partido del Mundial de 2030. La firma alemana Schlaich Bergermann Partner junto al estudio brasileño Fernandes Arquitetos Associados son los encargadas del proyecto de ampliación del estadio que lo convertirá en uno de los más grandes del mundo, aumentando su capacidad de 85.000 a 101.000 espectadores. El proyecto incluye la construcción de una nueva grada superior independiente alrededor de todo el estadio, así como un nuevo techo. [sbp.de]