Argentina: Casa en Las Brisas – Rosendo Gagliano + Carlos Jurado

Foto: Federico Cairoli

Memoria de los autores

Una pareja joven decide asentarse en un lote de esquina en Zelaya, provincia de Buenos Aires. El arbolado añejo constituye una de las principales cualidades del terreno. La propuesta arquitectónica organiza los espacios en dos niveles: la terraza superior recupera el suelo de la planta baja y convierte a los pinos y a los eucaliptos en protagonistas.

Los usos más públicos se destinan al nivel inferior: la cocina, el comedor y el estar se integran para potenciar su superficie y sus posibilidades. En este nivel, la casa se concibe como el escenario de la vida cotidiana, incorporando un espacio de estudio que amplía y flexibiliza las formas de habitar. Un baño acompaña estas dinámicas y opera de manera flexible para las distintas funciones. Dos elementos dominan la geometría y organizan las circulaciones: la isla de la cocina y una columna cilíndrica de acero pintada de azul.

Se generan encuadres a través de las ventanas, que enmarcan el verde de la vegetación existente y algunas vistas lejanas hacia el campo abierto. Un ventanal corredizo embutido se presenta como una gran conexión con el exterior, habilitando la expansión de la planta baja hacia el retiro principal del terreno.

Una escalera revestida en piezas graníticas otorga continuidad material entre ambos niveles. Se ubica sobre el eje en el que la losa se quiebra y modifica su nivel, permitiendo albergar las instalaciones del nivel superior y, al mismo tiempo, graduar las escalas de los ambientes en la planta baja. La terraza del nivel superior, orientada hacia el este, configura un nuevo espacio de estar con un clima controlado en doble sentido: en verano, la frescura bajo las frondosas copas de eucaliptos y pinos; en invierno, el fuego como elemento de reunión. La terraza se presenta como un acontecimiento, ya que condensa una experiencia común en intimidad con los árboles.

El lenguaje de la casa busca entrar en sintonía con una serie de viviendas vecinas de las décadas del 60 y 70. La composición —hormigón visto en losas, muros y vanos de espesores generosos, estructuras livianas de acero pintado de blanco y variaciones en los revoques expuestos— configura un lienzo monocromático de materiales que realza el entorno natural.

Imágenes gentileza > Rosendo Gagliano + Carlos Jurado / Fotografia > Federico Cairoli

Foto: Federico Cairoli

FICHA TÉCNICA

Arquitectos a cargo: Rosendo Gagliano + Carlos Jurado

Equipo de proyecto: Guido Barenboim

Colaboradores: Lucía Berriex, Helena Kleinman

Ubicación: Zelaya. Provincia de Buenos Aires, Argentina

Superficie construida (m2): 120 m2

Programa: Vivienda unifamiliar

Año finalización construcción: 2023