Nueva sede del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) – Palma + Taller TO



Imágenes de la propuesta ganadora del Concurso Internacional para el diseño de la nueva sede del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá), diseñada por los estudios mexicanos Palma y Taller TO.

El proyecto plantea un museo concebido como una infraestructura cultural abierta y conectada con la ciudad. El edificio se ubica en el corregimiento de San Francisco, en Ciudad de Panamá, y fue elegido entre 363 proyectos presentados desde 56 países, destacando por su capacidad para integrar arquitectura, espacio público y experiencia cultural en una visión contemporánea y accesible del museo.