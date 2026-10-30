Perú > El Cine Flotante de Muyuna Fest, construido en 2025 para el Festival de Cine Selvático Flotante en el distrito de Belén (Iquitos), convirtió la dinámica del río y sus crecientes en infraestructura pública y cultural. Durante las noches de proyección, el espacio congregó a entre 400 y 500 personas.
Este proyecto fue realizado por Espacio Común (Daniel Canchán Zúñiga / Paula Villar Pastor / María Hidalgo Mera / Jimena González Ochoa)
Una de las obras finalistas de la 14ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. [BIAU14]
Perú: Cine Flotante MuyunaFest 2025 – Espacio Común
Perú > El Cine Flotante de Muyuna Fest, construido en 2025 para el Festival de Cine Selvático Flotante en el distrito de Belén (Iquitos), convirtió la dinámica del río y sus crecientes en infraestructura pública y cultural. Durante las noches de proyección, el espacio congregó a entre 400 y 500 personas.