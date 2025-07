Exhibición: «The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower» en el MoMA

Foto: MoMA

Estados Unidos > El Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York presenta una exposición dedicada a la Torre Cápsula Nakagin del arquitecto japonés Kisho Kurokawa, hasta el 12 de julio de 2026. Titulada «The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower«, la muestra ofrece una retrospectiva de los 50 años de vida del edificio. Construida en el distrito de Ginza de Tokio en 1972 y desmantelada en 2022, la torre se presenta a través de dibujos originales, grabaciones de archivo y una cápsula completamente restaurada. [MoMA]