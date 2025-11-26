Brasil: Biblioteca dos Saberes en Río de Janeiro – Kéré Architecture

Visualización: Kéré Architecture

Brasil > El estudio de arquitectura Kéré Architecture, dirigido por Francis Kéré, ha recibido el encargo de la Alcaldía de Río de Janeiro de proyectar la Biblioteca dos Saberes (Casa de la Sabiduría), ubicada en la antigua Praça Onze, sede de la primera escuela de samba de Brasil, y junto al Sambódromo de Oscar Niemeyer, en lo que será el corazón de un nuevo desarrollo urbano en el barrio Cidade Nova de Río de Janeiro… El proyecto ha sido presentado el 20 de noviembre, Día Nacional de Zumbi y de la Conciencia Negra en Brasil…. [Metalocus / designboom]