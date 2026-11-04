BIAU14: Las obras premiadas de la 14º Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo

Estas son las seis obras premiadas de la de la 14º Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo que se desarrolla en Brasilia entre el 3 y 6 noviembre de 2026.

Paraguay: Vivienda social Chacarita Alta – Adamo-Faiden + MOS Architects + Equipo de Arquitectura

Foto: Renato Duria

Chile: Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli – Leonardo Quinteros, Nicolás Norero, Tomás Villalón

Foto: Pablo Casals

Perú: Cine Flotante MuyunaFest 2025 – Espacio Común

Foto: Eleazar Cuadros

Brasil: Território-parque, en Córrego do Feijão, Brumadinho, Minas Gerais – MACh Arquitetos + Connatural y Paisaje

Foto: Leonardo Finotti

Ecuador: La Panificadora, en Pimocha, Recinto La Victoria – Natura Futura

Foto: JAG Studio

España: 18 viviendas sociales intergeneracionales en Esporles – López & Rivera

Foto: José Hevia