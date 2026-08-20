Argentina: Nueva Sede de Oficinas del IAPSER – Sebastian Stechina, Andres Francesconi, Carlos Di Nápoli

Foto: Federico Cairoli

Memoria de los autores

Edificio de Oficinas IAPSER

Sobre el borde donde el tejido urbano de Paraná se encuentra con el río, un edificio de oficinas resuelto en hormigón armado a la vista propone una imagen contemporánea y de alta prestación. El proyecto fue desarrollado sobre la base del anteproyecto ganador del concurso realizado con esa finalidad en el año 2019.

Contexto y desafío

El proyecto se emplaza en un área de fuerte potencial paisajístico, en una situación de borde entre el tejido urbano y el río, con relación directa a la plaza del Patito Sirirí, dentro del Parque Urquiza. El terreno está ubicado sobre la calle Gregoria Matorras de San Martín, en la manzana delimitada por esa calle, avenida Etchevehere, Juan de San Martín y bulevar Moreno.

Se trata de un área residencial por excelencia, donde la presencia del Parque Urquiza y las visuales hacia el río le otorgan características singulares. La vivienda individual con jardín al frente domina el entorno, configurando la fachada de la ciudad hacia la orilla opuesta. El predio del complejo en el que se implanta el edificio tiene una superficie total de 16.547,14 m², y ya alojaba al Centro Provincial de Convenciones (3.079,18 m²), al Complejo Cultural La Vieja Usina (1.606,24 m²) y al Instituto de Cine de Entre Ríos (379,84 m²). La nueva sede de oficinas del IAPSER se suma a este conjunto, planteando el desafío de dialogar con edificios institucionales de escalas y lenguajes diversos sin perder la relación con el paisaje del parque y el río.

Concepto de diseño y solución

El edificio se concibió como una estructura modulada, de materialidad aparente, basada en tecnologías constructivas locales. Es una estructura porticada de hormigón armado a la vista, con carpinterías y equipamiento de alta prestación acordes a la imagen contemporánea buscada. El programa se organiza en subsuelo, planta baja y tres pisos en altura, con azotea accesible y sala de máquinas, sumando una superficie cubierta total de 9.013,95 m².

Los espacios soterrados, viables a partir de los estudios geotécnicos, liberan la planta baja para cocheras y espacios de mantenimiento. La azotea concentra los espacios técnicos y de generación de energías renovables, tamizados por una cubierta verde que mitiga el asoleamiento en la cara más expuesta del edificio. La envolvente se orienta hacia un menor consumo energético para la iluminación de los espacios de trabajo, regulada por la frondosidad del entorno vegetal existent

Impacto y conclusión

Como Nueva Sede de Oficinas del IAPSER, el edificio completa el conjunto institucional del predio —Centro Provincial de Convenciones, Complejo Cultural La Vieja Usina e Instituto de Cine de Entre Ríos— y suma una pieza de arquitectura contemporánea al borde del Parque Urquiza, con una estrategia energética y paisajística pensada para integrarse a uno de los entornos más singulares de Paraná.

Imágenes gentileza > Sebastian Stechina, Andrés Francesconi, Carlos Di Nápoli / Fotografia > Federico Cairoli

Foto: Federico Cairoli

FICHA TÉCNICA

Edificio de Oficinas IAPSER (Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos)

Ubicación: Paraná, provincia de Entre Rios

Superficie del edificio: 9.013,95 m²

Año de concurso: 2019

Año de proyecto: 2020

Culminación de la obra: 2025

Equipo de Proyecto:

Arq. SEBASTIAN STECHINA

Arq. ANDRES FRANCESCONI

Arq. CARLOS DI NÁPOLI

Colaboradores:

IGNACIO CARÓN

JULIETA ZAMPEDRI

EZEQUIEL PAIRA

Estructuras

Mg. Ing. Civil FRANCO GRZELAK

Arq. MARIA FLORENCIA ARMANASCO

Instalación eléctrica y conectividad

Ing.Electrónico ADRIÁN DONNET

Ing.Electrónico ARIEL FABRICIO MEDINA

Ing. Electromecánico DOMINGO LUIS AVA

Instalaciones Sanitarias

M.M.O. JAVIER LOPEZ LEITES

Ing. Civil MAXIMILIANO KOLMANN

M.M.O. HÉCTOR ALEJANDRO RUFINÉ

Instalaciones Contra Incendio

Ing. ANTONIO BETTI

Instalaciones Termomecánicas

Ing. FEDERICO MARTINEZ

Ing. ROMAN HEIT

Análisis de Costos y Presupuesto

Arq. ROMINA ALMEIDA

Aberturas y Envolventes

Arq. PAULO CARDENAL