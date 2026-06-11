Alemania: Reconversión de la Torre Telekom en Constanza – Sauerbruch Hutton

Foto: Helmuth Scham

Alemania > La reconversión de la Torre Telekom, situada al sureste del centro histórico de Constanza, obra del estudio Sauerbruch Hutton , demuestra cómo la transformación de edificios existentes puede convertirse en una estrategia eficaz de regeneración urbana. Construida en la década de 1970, la torre destacaba por su altura y por una arquitectura que contrastaba con el entorno urbano. Cuando dejó de cumplir su función como edificio de oficinas, se optó por su adaptación a uso residencial en lugar de su demolición… [Arquitectura Viva]