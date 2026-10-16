Reino Unido > El Premio RIBA Stirling 2026 ha sido otorgado a Lion Green Road, un conjunto de viviendas en Coulsdon, al sur de Londres, diseñado por Mary Duggan Architects junto con RUFFARCHITECTS para el Municipio de Croydon. El proyecto, que consta de 157 viviendas distribuidas en cinco bloques residenciales, combina propiedades privadas y viviendas de alquiler social en un antiguo estacionamiento.
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RIBA Stirling Prize 2026: Lion Green Road – Mary Duggan Architects y RUFFARCHITECTS
Reino Unido > El Premio RIBA Stirling 2026 ha sido otorgado a Lion Green Road, un conjunto de viviendas en Coulsdon, al sur de Londres, diseñado por Mary Duggan Architects junto con RUFFARCHITECTS para el Municipio de Croydon. El proyecto, que consta de 157 viviendas distribuidas en cinco bloques residenciales, combina propiedades privadas y viviendas de alquiler social en un antiguo estacionamiento.