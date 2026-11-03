México > Fábrica de Tequila y Cerámica Clase Azul, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, obra de Estudio Macías Peredo – Salvador Macías Corona, Magui Peredo Arenas, Diego Quirarte Contreras
Una de las obras finalistas de la 14ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. [BIAU14]
Foto: César Béjar Studio
México: Fábrica de Tequila y Cerámica Clase Azul – Estudio Macías Peredo
México > Fábrica de Tequila y Cerámica Clase Azul, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, obra de Estudio Macías Peredo – Salvador Macías Corona, Magui Peredo Arenas, Diego Quirarte Contreras